È partito il cessate il fuoco reciproco tra Israele e Hamas

(Di venerdì 21 maggio 2021) È entrato in vigore alle 2 di notte, l’una ora italiana, unile simultaneo trae il gruppo militante palestinese. La tregua arriva dopo 11 giorni di bombardamenti in cui sono morte più di 240 persone, la maggior parte nella Striscia di Gaza. Le forti pressioni internazionali, a cominciare da quelle del presidente americano Joe Biden, hanno portato le parti ad accettare l’iniziativa egiziana. Biden, parlando dalla Casa Bianca, ha detto che ililrappresenta «un’autentica opportunità» per il progresso nelle relazioni tra le due parti. E il segretario di Stato Usa Antony Blinken andrà in Medio Oriente «nei prossimi giorni» per incontrare le controparti «israeliane, palestinesi e regionali» per «lavorare insieme per ...