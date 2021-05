Draghi: “Italia favorevole a sospensione temporanea dei brevetti” (Di venerdì 21 maggio 2021) Mario Draghi in occasione del Global Health Summit a Roma è intervenuto sulla questione brevetti: “Sì a sospensione strategica e limitata” In occasione del Global Health Summit tenutosi a Roma il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha posto l’accento sulla gestione della crisi sanitaria e la campagna vaccinale tutt’ora in corso. “Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina. Ma la crisi globale non è finita, dobbiamo agire in fretta”, ha dichiarato il premier. La soluzione por uscire dalla crisi pandemica è una sola: “Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente”– ha detto Draghi davanti alla delegazione capeggiata dalla Presidente Ursula von der Leyen. Il premier Italiano è intervenuto anche sulla ... Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) Marioin occasione del Global Health Summit a Roma è intervenuto sulla questione: “Sì astrategica e limitata” In occasione del Global Health Summit tenutosi a Roma il Presidente del Consiglio Marioha posto l’accento sulla gestione della crisi sanitaria e la campagna vaccinale tutt’ora in corso. “Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina. Ma la crisi globale non è finita, dobbiamo agire in fretta”, ha dichiarato il premier. La soluzione por uscire dalla crisi pandemica è una sola: “Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente”– ha dettodavanti alla delegazione capeggiata dalla Presidente Ursula von der Leyen. Il premierno è intervenuto anche sulla ...

