Covid, sul tampone fai da te medici e farmacisti preoccupati: «Lo sconsigliamo» (Di venerdì 21 maggio 2021) Il kit antigenico in farmacia e nei supermercati. Marinoni: «Crea confusione, e non ha valore legale». Petrosillo: «Il positivo potrebbe nasconderne l'esito».

Ultime Notizie dalla rete : Covid sul Dopo Mattarella, Draghi al Colle? Ipotesi di successione ...da una posizione di massima autorevolezza istituzionale l'Italia verso il mondo post - Covid. Il ... infatti, con il complicato puzzle della legge elettorale, destinato a incidere sul consolidamento o ...

Sars e Covid, quante analogie utili a evitare il disastro - LA STORIA SEGRETA DEL COVID IN UN LIBRO - INCHIESTA DI GATTI , di Chiara Pajetta Basta andare su ... che già ci illustravano diversi aspetti derivati dalla precedente esperienza sul SARS - Cov che ...

Perdite durante la crisi COVID-19: la Raccomandazione dell'UE sul trattamento fiscale Ipsoa Tasse, gelo di Draghi su Letta «Un decreto per l'Italia che guarda al futuro e non lascia indietro nessuno». Così il premier Mario Draghi ha presentato il decreto Sostegni bis, approvato in Consiglio dei ministri, che prevede misur ...

Covid, mail dell’Asl: «Lei è negativo». Ma dopo poche ore: «No, è positivo» A quel punto Montuori non sa più a cosa credere, in una mano stringe il foglio della mail che lo autorizza a uscire perché guarito, nell’altra lo smartphone con il messaggio di positività. «Ero confus ...

