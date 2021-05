Covid, Rt Italia scende ancora: è a 0.78 (Di venerdì 21 maggio 2021) scende ancora l’incide Rt in Italia, ora a 0.78. La scorsa settimana era 0.86. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su Covid 19, ancora in corso. Intanto sono state somministrate oltre 29 milioni di dosi di vaccini Covid in Italia. E’ quanto rende noto la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare, fino a ieri, sono state 29.035.337 le dosi di vaccino inoculate. L’Italia è quarta nel mondo per dosi di vaccino somministrate ogni 100 persone. Secondo ‘Our World in Data’, che tiene conto dei dati aggiornati al 19 maggio dei 30 Paesi più grandi al mondo, nel nostro paese sono state somministrate ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021)l’incide Rt in, ora a 0.78. La scorsa settimana era 0.86. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute su19,in corso. Intanto sono state somministrate oltre 29 milioni di dosi di vacciniin. E’ quanto rende noto la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare, fino a ieri, sono state 29.035.337 le dosi di vaccino inoculate. L’è quarta nel mondo per dosi di vaccino somministrate ogni 100 persone. Secondo ‘Our World in Data’, che tiene conto dei dati aggiornati al 19 maggio dei 30 Paesi più grandi al mondo, nel nostro paese sono state somministrate ...

