Covid | lo studio sui pazienti oncologici | “Rinunce al vaccino più alte rispetto alla popolazione generale”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Per i malatinon c’è nessuna controindicazione ai vaccini anti-. Eppure c’è chi si rifiuta a farlo, correndo il rischio di sviluppare forme gravi o letali se contrae il virus. Secondo unodi prossima pubblicazione sulla rivista scientifica European journal of cancer, condotto tra il primo e il 20 marzo su 914in cura presso l’Istituto nazionale dei tumori Regina Elena di Roma, l’11 per cento ha rinunciato a immunizzarsi. La decisione di sospendere temporaneamente le vaccinazioni con il prodotto di Astrazeneca tra il 15 e il 19 marzo ha avuto un impatto fortissimo: i cittadini colpiti da cancro che hanno detto no al(anche con quello di Pfizer) sono passati dall’8,6 per cento al 19,7. “Oggi per fortuna la paura si è attenuta, i ...

Advertising

repubblica : Covid, studio italiano: virus negli occhi del 57% dei pazienti - Adnkronos : Il #coronavirus viaggia tra cervello e polmone attraverso il nervo vago: la scoperta in uno studio italiano. - istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - biif : @Comemigirano @doluccia16 Studio pubblicato 3 giorni fa Efficacia dei vaccini massima per prevenire sintomi gravi 1… - nygnos : RT @noitre32: Nel 'bugiardino' del vaccino Pfizer è specificato che nella fase di studio sono stati ESCLUSI i soggetti che avevano già cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio

Adnkronos

... è "randomizzato in doppio cieco, stratificato, controllato verso placebo, adattivo in due fasi: la prima per definire il dosaggio ottimale dell'anticorpo monoclonale e la seconda fase comedi ...Lo si legge in uno, appena pubblicato su Journal of Neurology, frutto di una collaborazione fra anatomopatologi, neurologi e rianimatori del Dipartimento di Scienze della Salute della Statale ...«Viaggiare ci permette di sperimentare nuove cose. Il problema della maggior parte delle esperienze turistiche, tuttavia, è che tendono ad essere relativamente passive, superficiali e individualizzate ...Nel Regno Unito contro l' obesità si stanno per approvare misure governative per indicare le calorie nei menu dei pasti fuori casa ...