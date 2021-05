Covid: Fontana, ‘in Lombardia oltre 50% con una dose o con prenotazione’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) – “In Lombardia prevalgono buon senso e scienza. Anche nel target 40-49 anni superate le 500mila prenotazioni. oltre il 50% dei lombardi ha già fatto la prima dose di vaccino, o ha un appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera”. Lo scrive in un tweet il presidente della Regione, Attilio Fontana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) – “Inprevalgono buon senso e scienza. Anche nel target 40-49 anni superate le 500mila prenotazioni.il 50% dei lombardi ha già fatto la primadi vaccino, o ha un appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera”. Lo scrive in un tweet il presidente della Regione, Attilio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fontana, 'in Lombardia oltre 50% con una dose o con prenotazione'... - VivereMilano : Covid, Fontana: boom prenotazioni over 40. Oltre 5 milioni di inoculazioni - france_bis : @Axen0s Penso che lo abbiamo sopravvalutato. Come scriveva qualcun altro, si è fatto notare come presidente E-R; an… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Svolta difensiva nel caso dei milioni di euro svizzeri ereditati dal governatore della Lombardia Attilio #Fontana. #20m… - vihysaz2zw : Guarda che succede quando non ti prendi cura dei genitori anziani. #Fontana #Svizzera #conti #Covid_19… -