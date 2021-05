Costa: “Serve accordo tra Regioni per compensare dosi vaccino” (Di venerdì 21 maggio 2021) Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, diverse Regioni sono pronte a somministrare il vaccino ai turisti, ma il governo frena. “È in atto una valutazione in merito, in quanto ci sono dei fattori logistici e organizzativi da risolvere. Innanzitutto Serve un accordo tra le Regioni per una compensazione delle dosi di vaccino. Altro problema sono le piattaforme di prenotazione che sono diverse tra regione e regione il che non permette a esse di comunicare. Tuttavia, qualora le Regioni sono in grado di risolvere questi problemi non ci sarà certo il no del governo”.La curva pandemica sembra arrestarsi. E le cifre sono confortanti. Abbiamo imboccato la strada giusta?“L'attuale situazione è frutto delle misure di contenimento del Covid-19 ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 maggio 2021) Sottosegretario alla Salute, Andrea, diversesono pronte a somministrare ilai turisti, ma il governo frena. “È in atto una valutazione in merito, in quanto ci sono dei fattori logistici e organizzativi da risolvere. Innanzituttountra leper una compensazione delledi. Altro problema sono le piattaforme di prenotazione che sono diverse tra regione e regione il che non permette a esse di comunicare. Tuttavia, qualora lesono in grado di risolvere questi problemi non ci sarà certo il no del governo”.La curva pandemica sembra arrestarsi. E le cifre sono confortanti. Abbiamo imboccato la strada giusta?“L'attuale situazione è frutto delle misure di contenimento del Covid-19 ...

