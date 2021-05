Coppa Italia, ascolti giù: -15% nel 2020/21 (Di venerdì 21 maggio 2021) La Coppa Italia non sfonda in tv. Come riporta Calcio e Finanza, l’edizione 2020/2021 che ha visto trionfare la Juventus in finale contro l’Atalanta ha fatto registrare un calo drastico rispetto alla scorsa stagione, sia dal punto di vista dello share che degli spettatori totali. Le partite trasmesse sulla Rai dagli ottavi di finale in poi hanno avuto 4,19 milioni di spettatori in media a partita, con uno share del 16,8%. Un dato che si classifica come terzo peggior andamento dal 2015/16, alle spalle solo del 2018/19 e 2015/16. Rispetto alla scorsa stagione si registra inoltre un -15% per quanto riguarda la media spettatori e un -17% per quanto riguarda lo share. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Lanon sfonda in tv. Come riporta Calcio e Finanza, l’edizione/2021 che ha visto trionfare la Juventus in finale contro l’Atalanta ha fatto registrare un calo drastico rispetto alla scorsa stagione, sia dal punto di vista dello share che degli spettatori totali. Le partite trasmesse sulla Rai dagli ottavi di finale in poi hanno avuto 4,19 milioni di spettatori in media a partita, con uno share del 16,8%. Un dato che si classifica come terzo peggior andamento dal 2015/16, alle spalle solo del 2018/19 e 2015/16. Rispetto alla scorsa stagione si registra inoltre un -15% per quanto riguarda la media spettatori e un -17% per quanto riguarda lo share. SportFace.

