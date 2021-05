Calciomercato Inter, cosa cambia con il fondo Oaktree: subito un colpo (Di venerdì 21 maggio 2021) . Suning ha concluso l’accordo per il prestito dagli americani di 275 milioni di euro Un momento estremamente delicato per la storia dell’Inter si è concluso con una boccata d’ossigeno che arriva dagli Stati Uniti. Una soluzione non ideale, finanziariamente parlando, quella scelta da Suning. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) . Suning ha concluso l’accordo per il prestito dagli americani di 275 milioni di euro Un momento estremamente delicato per la storia dell’si è concluso con una boccata d’ossigeno che arriva dagli Stati Uniti. Una soluzione non ideale, finanziariamente parlando, quella scelta da Suning. L'articolo proviene da Inews.it.

