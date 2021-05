Vangelo di giovedì 20 maggio | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dobbiamo avere la consapevolezza di riuscire a desiderare questo: di avere nel cuore il desiderio intimo di una relazione con Dio Riflessioni dide LadiIn questoGesù dice: “Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola – quindi sta parlando di L'articolo proviene da Ladi