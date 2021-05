"Un nuovo giallo". Caso Pipitone, a "Chi l'ha Visto" il racconto che cambia tutto: spunta un'auto sospetta (Di giovedì 20 maggio 2021) L'ennesimo appello in tv, a Chi l'ha Visto su Rai3: "Quello che diciamo è che se sapete qualcosa parlate, in anonimato è troppo poco. Sono passati diciassette anni”. Sulle tracce di Denise da 17 anni, gli inquirenti - ora che sono state riaperte le indagini - cercano di capire come siano andate le cose in quel terribile giorno a Mazara del Vallo quando la bambina è stata rapita. Nessun contatto certo, tante supposizione. Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, non si è mai arresa ed ha continuato a cercarla ovunque. Ma spunta un'altra lettera. Andiamo per gradi: prima è stata inviata all'avvocato Giacomo Frazzitta (il legale di Piera Maggio) e poi l'anonimo ha scritto a "Chi l'ha Visto" dichiarando che di conoscere la realtà da diciassette anni e di non aver parlato prima per paura. L'anonimo, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) L'ennesimo appello in tv, a Chi l'hasu Rai3: "Quello che diciamo è che se sapete qualcosa parlate, in anonimato è troppo poco. Sono passati diciassette anni”. Sulle tracce di Denise da 17 anni, gli inquirenti - ora che sono state riaperte le indagini - cercano di capire come siano andate le cose in quel terribile giorno a Mazara del Vallo quando la bambina è stata rapita. Nessun contatto certo, tante supposizione. Piera Maggio, madre di Denise, non si è mai arresa ed ha continuato a cercarla ovunque. Maun'altra lettera. Andiamo per gradi: prima è stata inviata all'avvocato Giacomo Frazzitta (il legale di Piera Maggio) e poi l'anonimo ha scritto a "Chi l'ha" dichiarando che di conoscere la realtà da diciassette anni e di non aver parlato prima per paura. L'anonimo, da ...

