Torna in onda Detective McLean con Kelli Williams e Luke Perry, la prima e unica stagione su Tv2000 dal 20 maggio

Tornano in onda da giovedì 20 maggio le indagini della Detective McLean, nell'omonima serie canadese/statunitense dal titolo originale Ties That Bind. Composta da 10 episodi, questo dramma investigativo con protagonista Kelli Williams e la partecipazione di Luke Perry è andato in onda per una sola stagione nel 2015 sulla rete americana UP TV, che decise di non rinnovarlo al termine del primo capitolo. La serie Detective McLean è stata trasmessa in prima visione assoluta in Italia su Giallo, canale 38 del digitale terrestre, nella primavera del 2016. Ora Torna in onda sul canale della Conferenza

