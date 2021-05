Terminillo | Verdi-EV | Lombardi annulli in autotutela autorizzazioni Tsm2

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “Ihanno inviato all’assessora alla Transizione ecologica della Regione Lazio Robertauna diffida con la quale si chiede l’annullamento delleambientali per la realizzazione del progetto denominato, ovvero la realizzazione di nuovi impianti di risalita e piste da sci sul Monte, perché, come ribadito dal Mite, non sono state rispettate le norme previste dal DM 17 ottobre 2007 n.184, sulle zone di protezione speciale (ZPS)”. Lo dichiarano Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti, coordinatori nazionali rispettivamente deie di Europa Verde, entrambi già assessori all’Ambente della Regione Lazio. “Il progetto autorizzato- proseguono- prevede 10 nuovi impianti di risalita; due bacini per l’innevamento artificiale pari a 136mila metri ...