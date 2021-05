Salvini: Draghi dice no a nuove tasse, Letta si rassegni (Di giovedì 20 maggio 2021) Se c'è una cosa di cui l'Italia non ha bisogno sono nuove tasse. Letta e il Pd si rassegnino. Lo scrive Salvini su Twitter L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 maggio 2021) Se c'è una cosa di cui l'Italia non ha bisogno sonoe il Pd sino. Lo scrivesu Twitter L'articolo proviene da Firenze Post.

