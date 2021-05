Salvarli per salvare noi stessi (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è aggiunto un altro scatto a quell’album fotografico di cui siamo tutti testimoni e che servirà per raccontare il presente alle generazioni future. Un presente aspro e crudo, crudele. È l’immagine di un agente della Guardia Civil spagnola che tra le onde del mare di Ceuta tiene in braccio un neonato di due mesi, nei giorni della più grande emergenza migratoria che si ricordi nell’exclave spagnola. Nel giro di un paio di giorni in circa 8mila hanno superato le barriere che separano il territorio dal Marocco, chi su mezzi acquatici di fortuna, chi percorrendo il bagnasciuga, chi arrivando a nuoto. Tra le onde c’era anche una donna con il suo piccolo di due mesi, che a un certo punto stremata e infreddolita non ce l’ha più fatta a proseguire e si è andati a tanto così dalla tragedia. Per fortuna Juan Francisco, questo il nome dell’agente, stava guardando in quel punto e non ha perso ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è aggiunto un altro scatto a quell’album fotografico di cui siamo tutti testimoni e che servirà per raccontare il presente alle generazioni future. Un presente aspro e crudo, crudele. È l’immagine di un agente della Guardia Civil spagnola che tra le onde del mare di Ceuta tiene in braccio un neonato di due mesi, nei giorni della più grande emergenza migratoria che si ricordi nell’exclave spagnola. Nel giro di un paio di giorni in circa 8mila hanno superato le barriere che separano il territorio dal Marocco, chi su mezzi acquatici di fortuna, chi percorrendo il bagnasciuga, chi arrivando a nuoto. Tra le onde c’era anche una donna con il suo piccolo di due mesi, che a un certo punto stremata e infreddolita non ce l’ha più fatta a proseguire e si è andati a tanto così dalla tragedia. Per fortuna Juan Francisco, questo il nome dell’agente, stava guardando in quel punto e non ha perso ...

Advertising

reportrai3 : Lunedì 21.20 @RaiTre Franco Arminio poeta e paesologo legge per Report alcune sue parole sul futuro dei piccoli com… - emilio05714955 : RT @claudio_2022: Chiedono la censura in nome dei gay ma tacciono sull'islam che li odia. Accoglienza, inclusività celano in realtà l'ingr… - adestrainalto : Non riesco a smettere di pensare a Fabrizio che fa di tutto per non far diventare i suoi figli schiavi della tecnol… - fabpergio : RT @claudio_2022: Chiedono la censura in nome dei gay ma tacciono sull'islam che li odia. Accoglienza, inclusività celano in realtà l'ingr… - ariolele : RT @claudio_2022: Chiedono la censura in nome dei gay ma tacciono sull'islam che li odia. Accoglienza, inclusività celano in realtà l'ingr… -