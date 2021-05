Salma Hayek rivela | ' Ho creduto di morire di Covid'

(Di giovedì 20 maggio 2021)ha temuto di non farcela e di essere vicina alla morte dopo aver contratto il. Lo hato lei stessa, ora che l'incubo è finito, in un'intervista a Variety . L'attrice 54enne ha ...

ha temuto di non farcela e di essere vicina alla morte dopo aver contratto il Covid . Lo ha rivelato lei stessa, ora che l'incubo è finito, in un'intervista a Variety . L'attrice 54enne ha ...ha creduto di essere vicina alla morte dopo aver contratto il Covid. Lo ha rivelato lei stessa in un'intervista a Variety. L'attrice ha spiegato di essersi ammalata all'inizio della ...Salma Hayek ha avuto il Covid: il racconto della malattia in un’intervista a Variety, dove l’attrice ha parlato di quelle settimana difficili, e degli strascici della malattia, dopo oltre 1 anno. È st ..."A un certo punto, il mio medico mi ha pregata di andare in ospedale perché le mie condizioni stavano peggiorando. Gli ho risposto di no, dicendo che avrei preferito morire a casa", ha raccontato ...