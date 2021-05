Rocket League Stagione 3 incontra la F1 (Di giovedì 20 maggio 2021) Qualche settimana fa, Psyonix ha annunciato che Rocket League avrebbe presentato i contenuti di alcune delle più grandi competizioni degli sport motoristici. Lo abbiamo già visto con i contenuti NASCAR e lo stesso accade oggi con le vetture di Formula 1. Attraverso una dichiarazione, Psyonix ha annunciato che il fan pack di Formula 1 per Rocket League è arrivato oggi 20 maggio. Questo pacchetto di contenuti scaricabili include le livree di auto della Formula 1 del 2021, una decalcomania unica, 10 decalcomanie della squadra di F1 e Ruote Pirelli, tra le altre cose. Il costo? 2.000 crediti (500 crediti costano 4,99 euro, ma i pacchetti più grandi vengono spesso venduti con uno sconto). Ecco cosa potrete trovare all'interno di questo pacchetto. La terza Stagione di Rocket ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Qualche settimana fa, Psyonix ha annunciato cheavrebbe presentato i contenuti di alcune delle più grandi competizioni degli sport motoristici. Lo abbiamo già visto con i contenuti NASCAR e lo stesso accade oggi con le vetture di Formula 1. Attraverso una dichiarazione, Psyonix ha annunciato che il fan pack di Formula 1 perè arrivato oggi 20 maggio. Questo pacchetto di contenuti scaricabili include le livree di auto della Formula 1 del 2021, una decalcomania unica, 10 decalcomanie della squadra di F1 e Ruote Pirelli, tra le altre cose. Il costo? 2.000 crediti (500 crediti costano 4,99 euro, ma i pacchetti più grandi vengono spesso venduti con uno sconto). Ecco cosa potrete trovare all'interno di questo pacchetto. La terzadi...

