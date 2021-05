Real Madrid, dalla Spagna: “Allegri dice no al Tottenham, aspetta Perez” (Di giovedì 20 maggio 2021) La corsa alla panchina del Real Madrid è un duello a due: Massimiliano Allegri da una parte, Raul Gonzalez Blanco dall’altra per l’eredità di Zinedine Zidane che lascerà i blancos a fine stagione. L’ex fuoriclasse spagnolo è un’opzione che trova il gradimento sia del presidente Florentino Perez sia del dg Josè Angel Sanchez. La pista Allegri però continua a restare viva: secondo quanto riporta ‘AS’, l’ex Juventus avrebbe detto no al Tottenham proprio in attesa della scelta dei blancos. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) La corsa alla panchina delè un duello a due: Massimilianoda una parte, Raul Gonzalez Blanco dall’altra per l’eredità di Zinedine Zidane che lascerà i blancos a fine stagione. L’ex fuoriclasse spagnolo è un’opzione che trova il gradimento sia del presidente Florentinosia del dg Josè Angel Sanchez. La pistaperò continua a restare viva: secondo quanto riporta ‘AS’, l’ex Juventus avrebbe detto no alproprio in attesa della scelta dei blancos. SportFace.

