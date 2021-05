Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Moto Guzzi compie 100 anni, presentati a Mattarella nuovi mezzi Corazzieri... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Moto

Il Tempo

E a riguardo del, proprio in vista dell'elezione del futuro capo dello Stato, la ... I LOGHI Comunque vada, la macchina organizzativa è in. L'atto di fondazione di Coraggio Italia è già ......dice e questo è quello che abbiamo fatto nel suo discorso sullo stato dell'Unione gita ina ...quadro sul dopo brexit ultime notizie chiusura dei draghi si presenterà il candidato alavrà ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) – In occasione del 100/mo anniversario della Moto Guzzi, sono state presentate al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina al Palazzo del Quirinale, due ...Laura Cesaretti per "il Giornale" mario draghi e sergio mattarella all altare della patria C' è un allarme che si sta spargendo nei palazzi romani, e che mette in ansia segreterie di partito e ministr ...