Postazione mobile di forze dell’ordine nei week end estivi al centro cittadino (Di giovedì 20 maggio 2021) di Erika Noschese Una stazione mobile delle forze dell’ordine, in occasione dei week end estivi e una serie di iniziative mirate a reprimere il fenomeno della violenza. È quanto, in sintesi, emerso ieri dal comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Salerno Francesco Russo, in seguito alla maxi rissa – che ha visto coinvolti 20 minorenni – in prossimità della spiaggia di Santa Teresa. L’incontro, al quale ha partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dal vicesindaco e dal comandante della Polizia Municipale, il questore, i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il rappresentante della Polizia Provinciale – si è aperto con una panoramica di carattere generale sulla situazione dell’ordine e della sicurezza ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) di Erika Noschese Una stazionedelle, in occasione deiende una serie di iniziative mirate a reprimere il fenomeno della violenza. È quanto, in sintesi, emerso ieri dal comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Salerno Francesco Russo, in seguito alla maxi rissa – che ha visto coinvolti 20 minorenni – in prossimità della spiaggia di Santa Teresa. L’incontro, al quale ha partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato dal vicesindaco e dal comandante della Polizia Municipale, il questore, i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed il rappresentante della Polizia Provinciale – si è aperto con una panoramica di carattere generale sulla situazionee della sicurezza ...

Salerno si blinda in estate: presidi mobili delle forze dell'ordine nei week end StampaPostazione mobile delle forze dell'ordine nei week end estivi al centro cittadino di Salerno. E' quanto emerge – come titola il quotidiano "Le Cronache" al termine del comitato per l'ordine e la ...

