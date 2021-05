Patrizia De Blanck: chi è, età, marito, ex, figlia (Di giovedì 20 maggio 2021) Patrizia De Blanck è un personaggio televisivo di grande successo che piace molto al pubblico. Le è la contessa più famosa del mondo dello spettacolo e negli anni ha conquistato il pubblico. Patrizia De Blanck oggi, giovedì 20 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Insieme alla contessa oggi ci sarà l’influencer Lorenzo Castelluccio. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Patrizia De Blanck: chi è? Patrizia De Blanck nasce a Roma il 9 novembre 1940, ha ottanta anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La donna ha origini nobili, sua madre, Lloyd Dario appartiene ad una famiglia nobiliare veneziana mentre il padre è un ambasciatore di Cuba, Guillermo De ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 20 maggio 2021)Deè un personaggio televisivo di grande successo che piace molto al pubblico. Le è la contessa più famosa del mondo dello spettacolo e negli anni ha conquistato il pubblico.Deoggi, giovedì 20 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Insieme alla contessa oggi ci sarà l’influencer Lorenzo Castelluccio. Scopriamo qualcosa in più su di lei.De: chi è?Denasce a Roma il 9 novembre 1940, ha ottanta anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La donna ha origini nobili, sua madre, Lloyd Dario appartiene ad una famiglia nobiliare veneziana mentre il padre è un ambasciatore di Cuba, Guillermo De ...

Advertising

vocediluca : RT @pastadizuccher0: Patrizia de Blanck “ho preso a ombrellate un omofobo” - altrogiornorai1 : RT @LPsoldier_91: Patrizia De Blanck accolta in studio sulle note di Born this Way di Lady Gaga ?? Complimenti a chi sceglie le musiche, per… - LPsoldier_91 : Patrizia De Blanck accolta in studio sulle note di Born this Way di Lady Gaga ?? Complimenti a chi sceglie le musich… - pastadizuccher0 : Patrizia de Blanck “ho preso a ombrellate un omofobo” -