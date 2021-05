Minions 2 | l’annuncio spiazza i fan | Universal fa chiarezza

Leggi su inews24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il pubblico aspetta con ansia l’uscita di2: Come Gru diventa cattivissimo.ha annunciato una nuova data d’uscita al cinema. I piccoli omini gialli che hanno conquistato piccoli e grandi stanno per tornare.2: Come Gru diventa cattivissimo dopo un primo rinvio sembra essere pronto a vedere la luce del cinema. Infatti L'articolo proviene da Inews.it.