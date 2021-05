Lutto per Serena Rossi, è morta la nonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono giorni particolarmente sofferti per Serena Rossi che ha dovuto affrontare la perdita della sua adorata nonna. Uno scatto che ritrae la donna in una foto in bianco e nero, con la scritta “Radici” accompagnano la notizia della dolorosa scomparsa. L’attrice partenopea ha poi pubblicato una foto di uno sprazzo di cielo, come a voler rivolgere lo sguardo immaginariamente verso l’alto, scrivendo la frase: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita”, un ultimo messaggio rivolto ad una delle colonne portanti della sua famiglia. La sorpresa durante Canzone Segereta Un legame, quello tra l’attrice e la nonna davvero speciale, tanto che proprio durante una delle ultime puntate della trasmissione di Rai1, Canzone Segreta, le era stata organizzata una sorpresa dai suoi familiari ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono giorni particolarmente sofferti perche ha dovuto affrontare la perdita della sua adorata. Uno scatto che ritrae la donna in una foto in bianco e nero, con la scritta “Radici” accompagnano la notizia della dolorosa scomparsa. L’attrice partenopea ha poi pubblicato una foto di uno sprazzo di cielo, come a voler rivolgere lo sguardo immaginariamente verso l’alto, scrivendo la frase: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita”, un ultimo messaggio rivolto ad una delle colonne portanti della sua famiglia. La sorpresa durante Canzone Segereta Un legame, quello tra l’attrice e ladavvero speciale, tanto che proprio durante una delle ultime puntate della trasmissione di Rai1, Canzone Segreta, le era stata organizzata una sorpresa dai suoi familiari ...

Advertising

LegaSalvini : #GREGORETTI; SARDINE A LUTTO PER IL VERDETTO SU SALVINI. IL WEB STRAPAZZA I PESCIOLINI ROSSI. SANTORI PERDE LE STAF… - grifopolo : RT @tuttoggi: Lutto a Perugia per la morte del notaio Mario Briganti. Nato a Perugia ... #cronaca #umbria - tuttoggi : Lutto a Perugia per la morte del notaio Mario Briganti. Nato a Perugia ... #cronaca #umbria - CristianoStaffi : RT @sapetetuttovoi: L’unica volta che mi ricordo di portare le scarpe dal calzolaio è chiuso per lutto - fanpage : Grave lutto per Serena Rossi. -