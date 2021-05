(Di giovedì 20 maggio 2021) E' il ventiquattresimo taglio del nastro dal 2005, da quando laha piantato le sue radici in. Quello appena inaugurato a, però, è il piùpunto vendita in stile ...

Advertising

Affaritaliani : Lowengrube sfida il Covid, a Modena birreria più grande d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Lowengrube sfida

askanews

Oggi che abbiamo finito siamo molto contenti: sono stati due anni di gestazione molto difficile però in effetti è la birreria bavaresepiù grande d'Italia e penso che lo rimarrà ancora per ...... il Presidente di Confimprese Servizi Mario Resca ha dichiarato: "In un momento come l'attuale aprire un nuovo locale, soprattutto di dimensioni così importanti, è unache il nostro associato ...Milano, 20 mag. (askanews) - E' il ventiquattresimo taglio del nastro dal 2005, da quando la birreria Lowengrube ha piantato le sue radici in ...Bierstube Löwengrube apre a Modena la più grande d’Italia con numeri da record L’apertura a Modena, con 68 nuove assunzioni quando il locale sarà a regime, fa salire ad oltre 400 unità il numero total ...