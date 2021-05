Lo scatto del bambino che pulisce del sangue dal pavimento non c’entra con Gaza (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 16 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un bambino pulire con una scopa il pavimento sporco di una sostanza liquida di colore rosso e, stando ad alcuni utenti, si tratterebbe di sangue. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «So bene che questa immagine è molto forte, ma la pubblico perchè tutti sappiano il genocidio che sta avvenendo in queste ore sulla Striscia di Gaza!!! Il mondo deve agire immediatamente per fermare tutto questo. La vita ha un valore…anche per questo bambino che pulisce sangue». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha ... Leggi su facta.news (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 16 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra unpulire con una scopa ilsporco di una sostanza liquida di colore rosso e, stando ad alcuni utenti, si tratterebbe di. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «So bene che questa immagine è molto forte, ma la pubblico perchè tutti sappiano il genocidio che sta avvenendo in queste ore sulla Striscia di!!! Il mondo deve agire immediatamente per fermare tutto questo. La vita ha un valore…anche per questoche». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha ...

