LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: la Ferrari convince con Sainz, duello Hamilton-Verstappen (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Leclerc per ora è 8° a 1?161. 15.11 Botta e risposta tra Hamilton e Verstappen. Il britannico vola in vetta in 1’12?772, 2° Verstappen a 0.469, 3° Sainz a 0.824. 15.10 Sainz sale al terzo posto a 0.097 da Verstappen, ma con gomme hard! 15.09 Perez terzo a 0.191. Sono ancora tempi alti rispetto a stamattina. 15.09 Non si fa attendere la risposta di Lewis Hamilton: stesso tempo di Verstappen! E’ 2° perché, da regolamento, rimane davanti chi ha ottenuto il tempo per primo. 15.08 Buon avvio per Charles Leclerc, 3° a 0.150 da Verstappen. 2° Perez a 0.110. 15.06 Verstappen vola in vetta davanti a Gasly, Leclerc e Sainz. I ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Leclerc per ora è 8° a 1?161. 15.11 Botta e risposta tra. Il britannico vola in vetta in 1’12?772, 2°a 0.469, 3°a 0.824. 15.10sale al terzo posto a 0.097 da, ma con gomme hard! 15.09 Perez terzo a 0.191. Sono ancora tempi alti rispetto a stamattina. 15.09 Non si fa attendere la risposta di Lewis: stesso tempo di! E’ 2° perché, da regolamento, rimane davanti chi ha ottenuto il tempo per primo. 15.08 Buon avvio per Charles Leclerc, 3° a 0.150 da. 2° Perez a 0.110. 15.06vola in vetta davanti a Gasly, Leclerc e. I ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monaco GP Monaco 2021 Rivivi le PL1 di Monte Carlo attraverso il nostro LIVE F1 - GP Monaco 2021, classifica PL1 Pos. Pilota Team Tempo e mescola Gap Giri 1 Sergio Pérez Red Bull 1:12.487 ( S ) 36 2 Carlos Sainz Ferrari 1:...

F1 | GP Monaco 2021, PL1: Perez davanti a Sainz, 3° Verstappen | FormulaPassion.it 11.15 - Di seguito ricordiamo perché a Monaco le libere vengono disputate al giovedì e non al venerdì. 11.00 - In F2 nelle prove libere miglior tempo di Robert Shwartzman. 10.45 - Lewis Hamilton ...

Formula 1, GP Montecarlo: la diretta delle prove libere dal Monaco Sky Sport F1 GP Monaco 2021, F1 GP Monaco 2021, PL2: segui la cronaca live delle libere 2 del weekend di Monte Carlo in diretta giovedì 20 maggio dalle 14.45. Semaforo verde alle 15.00 ...

F1 | GP Monaco: Prove Libere 2 in DIRETTA (live e foto) Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco. In attesa del semaforo verde, previsto per le 15:00, diamo uno sguardo a ...

