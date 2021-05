“Levatevi davanti agli occhi”. L’ospite fuori di sè da Barbara D’Urso. Panico in studio: “Chiamate l’ospedale” (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo momento di tensione a ‘Pomeriggio Cinque’ nella puntata del 20 maggio. Barbara D’Urso è stata nuovamente costretta a vivere attimi non proprio piacevoli, dopo quanto successo già nell’appuntamento precedente di mercoledì 19 maggio. Un’ospite ha infatti perso letteralmente la pazienza e ha iniziato ad inveire contro tutti. La padrona di casa, nonostante una situazione quasi inaspettata, ha voluto commentare l’accaduto offrendosi comunque per risolvere la brutta questione. Nella scorsa puntata ci si è soffermato sulla storia riguardante un’accumulatrice seriale originaria di Terracina. La figlia di quest’ultima ha contattato la padrona di casa e ha chiesto di aiutare la mamma e la sorella, che vivono in una situazione molto precaria. L’accumulatrice seriale ha spinto la figlia e ha esclamato: “Ho detto vattene fuori”. Vista la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo momento di tensione a ‘Pomeriggio Cinque’ nella puntata del 20 maggio.è stata nuovamente costretta a vivere attimi non proprio piacevoli, dopo quanto successo già nell’appuntamento precedente di mercoledì 19 maggio. Un’ospite ha infatti perso letteralmente la pazienza e ha iniziato ad inveire contro tutti. La padrona di casa, nonostante una situazione quasi inaspettata, ha voluto commentare l’accaduto offrendosi comunque per risolvere la brutta questione. Nella scorsa puntata ci si è soffermato sulla storia riguardante un’accumulatrice seriale originaria di Terracina. La figlia di quest’ultima ha contattato la padrona di casa e ha chiesto di aiutare la mamma e la sorella, che vivono in una situazione molto precaria. L’accumulatrice seriale ha spinto la figlia e ha esclamato: “Ho detto vattene”. Vista la ...

Advertising

zazoomblog : Pomeriggio 5 choc lospite va fuori di sé e inizia a urlare: Levatevi davanti agli occhi!. Barbara DUrso: Chiamate l… - bruta5475 : RT @MRedivivo: 'Le verità cercate per terra, da maiali Tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali Tornate a casa nani, levatevi davanti Per la… - MRedivivo : 'Le verità cercate per terra, da maiali Tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali Tornate a casa nani, levatevi davant… - oematappost : @heyy_bitchess Levatevi davanti AHAHHAAH - inoh0613 : @satisfvctixn Ma levatevi da davanti (?) -