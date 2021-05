Lecce-Venezia, Zanetti orgoglioso: “Compiuta un’impresa, vogliamo coronare questo sogno” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Venezia conquista la qualificazione alla finale playoff.I lagunari hanno impattato per 1-1 in casa del Lecce nel match di ritorno della semifinale spareggio per la A e di fatto hanno staccato il pass per l'atto finale del torneo. Sfida sofferta per gli arancioneroverdi di Paolo Zanetti che, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Serie B, Lecce-Venezia 1-1: delusione salentina, i veneti si prendono la finale playoff"È vero che abbiamo sofferto e che in alcune circostanze potevamo fare meglio, ma l'avversario era nettamente più forte di noi e ci siamo adeguati. Vorrei ricordare che il Lecce è stato costruito per vincere, noi invece per la salvezza. Siamo veramente contenti di aver fatto questa impresa, segnare il gol del vantaggio a fine primo tempo ci ha dato ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilconquista la qualificazione alla finale playoff.I lagunari hanno impattato per 1-1 in casa delnel match di ritorno della semifinale spareggio per la A e di fatto hanno staccato il pass per l'atto finale del torneo. Sfida sofferta per gli arancioneroverdi di Paoloche, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Serie B,1-1: delusione salentina, i veneti si prendono la finale playoff"È vero che abbiamo sofferto e che in alcune circostanze potevamo fare meglio, ma l'avversario era nettamente più forte di noi e ci siamo adeguati. Vorrei ricordare che ilè stato costruito per vincere, noi invece per la salvezza. Siamo veramente contenti di aver fatto questa impresa, segnare il gol del vantaggio a fine primo tempo ci ha dato ...

