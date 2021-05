Lazio, la sindaca Raggi in visita a Formello (Di giovedì 20 maggio 2021) Formello - Un incontro informale con la Lazio per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il marito Andrea e il figlio Matteo. La prima cittadina della Capitale è stata ricevuta all'interno del centro ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 20 maggio 2021)- Un incontro informale con laper ladi Roma, Virginia, il marito Andrea e il figlio Matteo. La prima cittadina della Capitale è stata ricevuta all'interno del centro ...

