Lando Buzzanca in ospedale | lo sfogo della compagna | “Non posso vederlo”

Advertising

veneziaradiotv : Lando Buzzanca ricoverato, la sua compagna è preoccupata - lacittanews : Il famosissimo attore palermitano Lando Buzzanca, 85 anni, è stato ricoverato presso l'ospedale Santo Spirito a Rom… - fragalantereal : +++#UltimaOra Ricoverato l'attore Lando #Buzzanca a seguito di una caduta+++ #landobuzzanca - alessandro1846 : RT @fanpage: Lando Buzzanca è ricoverato al Santo Spirito, ma proibiscono alla compagna, al suo fianco da 5 anni, di stargli accanto. https… - fanpage : Lando Buzzanca è ricoverato al Santo Spirito, ma proibiscono alla compagna, al suo fianco da 5 anni, di stargli acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lando Buzzanca

Le condizioni didestano preoccupazione. L'attore, 85 anni, è stato vittima di un incidente domestico. La compagna Francesca Della Valle, 44 anni, ha protestato a mezzo stampa rivelando di essere ...è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma a causa di una caduta in casa. Francesca Della Valle, compagna dell'attore da ormai cinque anni, ha lanciato un appello dal momento ...Lando Buzzanca, 85 anni, si trova in un ospedale romano a seguito di un incidente casalingo, ma la sua compagna Francesca non può vederlo ...Tutto su Francesca Della Valle, la compagna di Lando Buzzanca che in queste ore ha denunciato di essere stata allontanata dall’attore ...