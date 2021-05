Inter, è ufficiale l’accordo con Oaktree. Suning: “Continueremo a sostenere il club” (Di giovedì 20 maggio 2021) Ora è ufficiale, Oaktree garantirà 275 milioni di euro all’Inter sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon: “A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P.”, si legge in una nota dell’Inter all’ANSA. “Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid”. Foto: Twitter Oaktree L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Ora ègarantirà 275 milioni di euro all’sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon: “A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti daCapital Management, L.P.”, si legge in una nota dell’all’ANSA. “Con questo finanziamento, l’azionista continuerà aFCnazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Adesso è ufficiale: mille spettatori potranno entrare a San Siro per la sfida di domenica tra Inter e Udinese - 8ianconero : RT @calciomercatoit: +++ #Inter - UFFICIALE: accordo con Oaktree. Suning continuerà a sostenere il club +++ - toni__fan : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Oaktree presta 275 mln all’Inter: club in pegno - calciomercatoit : ??#Inter - UFFICIALE: arriva il prestito di #Oaktree. Club in pegno! - Gazzetta_it : Inter, arrivano i soldi. Ufficializzato il finanziamento di Oaktree -