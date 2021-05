Giro d’Italia 2021, pioggia di ritiri. Abbandonano Soler, Masnada e Mader (Di giovedì 20 maggio 2021) Tantissima sfortuna in gruppo nella prima parte della dodicesima tappe del Giro d’Italia 2021, partita da Siena e pronta ad arrivare, dopo 212 chilometri, a Bagno di Romagna. Inizio nervoso per questa frazione, con tanti attacchi e velocità altissime in gruppo. Purtroppo però ci sono state diverse cadute che hanno portato a più ritiri. Il meno fortunato è stato Alessandro De Marchi: per l’ex Maglia Rosa della Isreael Start-Up Nation trasporto in ambulanza vista la probabile frattura della clavicola ed un possibile trauma toracico. Corsa Rosa che è terminata anche per altri possibili protagonisti: Gino Mader (Bahrain-Victorious), Fausto Masnada (Deceuninck Quick-Step), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) e Marc Soler, uomo di classifica della Movistar. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Tantissima sfortuna in gruppo nella prima parte della dodicesima tappe del, partita da Siena e pronta ad arrivare, dopo 212 chilometri, a Bagno di Romagna. Inizio nervoso per questa frazione, con tanti attacchi e velocità altissime in gruppo. Purtroppo però ci sono state diverse cadute che hanno portato a più. Il meno fortunato è stato Alessandro De Marchi: per l’ex Maglia Rosa della Isreael Start-Up Nation trasporto in ambulanza vista la probabile frattura della clavicola ed un possibile trauma toracico. Corsa Rosa che è terminata anche per altri possibili protagonisti: Gino(Bahrain-Victorious), Fausto(Deceuninck Quick-Step), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) e Marc, uomo di classifica della Movistar. Foto: Lapresse

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - fremebonda : @marzia75 Il giro d’Italia ?? - SienaFree : Giro d'Italia 2021, la partenza della 12ª tappa da Piazza del Campo a Siena - FOTOGALLERY -