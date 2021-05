Giro d’Italia 2021, Patrick Lefevere: “Remco Evenepoel quest’anno non può vincere, può fare bene nella cronometro di Milano” (Di giovedì 20 maggio 2021) La frazione del Brunello di Montalcino, con lo sterrato a farla da padrone, ha sicuramente regalato tanto spettacolo, mettendo in difficoltà molti dei protagonisti del Giro d’Italia 2021. Su tutti, il più atteso che ha tradito le aspettative è stato il giovane belga Remco Evenepoel, che ha lasciato sul piatto oltre 2? rispetto alla Maglia Rosa Egan Bernal. È tornato sull’accaduto, ad un giorno di distanza, sul traguardo di Bagno di Romagna (ospite al processo alla tappa) Patrick Lefevere, CEO della Deceuninck Quick-Step: “Cosa gli è successo ieri? Non ha esperienza nel guidare la bicicletta sulle strade bianche, cinque anni fa era ancora un calciatore. Bernal, da questo punto di vista, guida meglio la bici”. In ogni caso le speranze per il Trofeo Senza Fine sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) La frazione del Brunello di Montalcino, con lo sterrato a farla da padrone, ha sicuramente regalato tanto spettacolo, mettendo in difficoltà molti dei protagonisti del. Su tutti, il più atteso che ha tradito le aspettative è stato il giovane belga, che ha lasciato sul piatto oltre 2? rispetto alla Maglia Rosa Egan Bernal. È tornato sull’accaduto, ad un giorno di distanza, sul traguardo di Bagno di Romagna (ospite al processo alla tappa), CEO della Deceuninck Quick-Step: “Cosa gli è successo ieri? Non ha esperienza nel guidare la bicicletta sulle strade bianche, cinque anni fa era ancora un calciatore. Bernal, da questo punto di vista, guida meglio la bici”. In ogni caso le speranze per il Trofeo Senza Fine sono ...

