Advertising

laregione : Cauto e decentralizzato: così sarà il Festival di Cannes - solocine : Fremaux, Cannes sarà cauto e decentralizzato - fisco24_info : Fremaux, Cannes sarà cauto e decentralizzato: A Variety, ottimisti ma prudenti perché la pandemia non è vinta - bradipo22 : Blockbuster planetario vuol dire tutto e niente, per esempio Luca - la Pixar con i film più importanti ha sempre fa… - stanzedicinema : Thierry Fremaux racconta tutte le novità del Festival di Cannes -

Ultime Notizie dalla rete : Fremaux Cannes

Agenzia ANSA

A sentire Thierry, la 66/a edizione del Festival di, in programma dal 6 al 17 luglio, si farà anche se un po' miracolosamente e nel segno della decentralizzazione. È quanto annuncia il direttore ...Spread the love Two weeks beforeunveils its Official Selection lineup, Thierry, the artistic director and general delegate of theFilm Festival, caught up with Variety about his selection process in pandemic ...Verranno a cadere le restrizioni sui posti, ma continuerà a essere un evento 'dalle dimensioni ragionevoli', ha detto il direttore Thierry Frémaux ...A sentire Thierry Fremaux, la 66/a edizione del Festival di Cannes, in programma dal 6 al 17 luglio, si farà anche se un po' miracolosamente e nel segno della decentralizzazione. È quanto annuncia il ...