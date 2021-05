(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Una nuovaè avvenuta a, nelladi Ciraccio. Stamattina una parte consistente del costone è precipitata sulla spiaggia sottostante. Il movimento franoso, di parecchi metri cubi, non ha provocato danni a persone. Quella di Ciraccio è unadove negli ultimi anni si sono verificate diverse frane e smottamenti, l’ultimo dei quali lo scorso 9 marzo, ed è di conseguenza interdetta alla frequentazione dei. Sul posto si sono recati gli uomini della Capitaneria diche stanno monitorando l’ area interessata dalla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Frana a #Procida, nessun ferito: zona già chiusa ai bagnanti ** -

Ultime Notizie dalla rete : Frana Procida

La Repubblica

...riunione con l'Anas per il punto sui lavori di riapertura della statale amalfitana dopo ladi ... 14:50 - Vaccini al via la prossima settimana a Ischia eOperai al lavoro anche sabato santo ...Le onde, ormai, infrangono direttamente sulle pareti del Lido di, La Capannina, Lido Vivara,... Una massiccia, nel frattempo ha interessato il costone meridionale sovrastante la spiaggia ...Diversi i finanziamenti per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi previsti sulle isole di Ischia e Procida ...