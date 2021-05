Formazioni ufficiali Lecce-Venezia, semifinale ritorno playoff Serie B 2020/2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Venezia fa visita al Lecce nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. I lagunari proveranno a difendere l’1-0 conquistato al Penzo all’andata, mentre i pugliesi cercheranno di ribaltare lo score per raggiungere la finale. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il match in programma questa sera, giovedì 20 maggio, al Via del Mare alle 18.30. Formazioni ufficiali Lecce: in attesa Venezia: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilfa visita alnelladideidiB. I lagunari proveranno a difendere l’1-0 conquistato al Penzo all’andata, mentre i pugliesi cercheranno di ribaltare lo score per raggiungere la finale. Di seguito le sceltedei due allenatori per il match in programma questa sera, giovedì 20 maggio, al Via del Mare alle 18.30.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Fantacalciok : Serie B, Monza-Cittadella: le formazioni ufficiali del match - Fantacalciok : Lecce – Venezia, le formazioni ufficiali del match - Calciodiretta24 : Lecce – Venezia, le formazioni ufficiali del match - Dalla_SerieA : Diretta Atalanta-Juve ore 21: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming - - notizie36601426 : #Diretta Atalanta-Juve ore 21: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming - Tuttosport -