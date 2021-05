Advertising

MediasetTgcom24 : Fonti Hamas alla Cnn: cessate il fuoco imminente, forse in 24 ore #hamas - TgLa7 : #Gaza: fonti mediche di Hamas, nuovo bilancio 174 morti, 1200 feriti - FirenzePost : Fonti Hamas a Cnn: cessate fuoco imminente, forse in 24 ore - JamesColeZonaG : RT @HerberMax: Stando a fonti dell’amministrazione #Biden, una tregua tra #Israele e #Hamas potrebbe avvenire venerdì. #ceasefire #IsraelP… - HerberMax : Stando a fonti dell’amministrazione #Biden, una tregua tra #Israele e #Hamas potrebbe avvenire venerdì. #ceasefire… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonti Hamas

Agenzia ANSA

Un cessate il fuoco è "imminente" e potrebbe aversi in 24 ore. Lo affermano funzionari dicon la Cnn. Il presidente americano Joe Biden ha chiesto a Benyamin Netanyahu "una significativa de - escalation" immediata per una tregua a Gaza. .Un cessate il fuoco è "imminente": secondo quanto riferito alla Cnn da alcuni funzionari dipotrebbe aversi in 24 ore. Eppuredella sicurezza israeliana, poco prima, avevano riferito a Channel 12 - dopo un vertice degli alti ranghi della Difesa - che un cessate il fuoco non ...NEW YORK - Un cessate il fuoco è imminente e potrebbe aversi in 24 ore. Lo affermano funzionari di Hamas con la Cnn. Il presidente americano Joe Biden ha hamas annuncia cessate fuoco ...Biden chiede a Netanyahu una «significativa de-escalation». Ma lui: «Andremo avanti». Secondo fonti della Difesa israeliane cessate il fuoco non prima di venerdì ...