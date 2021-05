(Di giovedì 20 maggio 2021) Und'urgenza per oltre 9 milioni di euro è stato eseguito stamani dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un'inchiesta del pm Paolo Storari, per frode fiscale e ...

ansa_lombardia : Fisco: riciclaggio in paradisi off shore, sequestro da 9 mln -

... in un'inchiesta del pm Paolo Storari, per frode fiscale etransnazionale in 'paradisi ... L'impresa aveva trasferito all'estero parte dei propri ricavi per sottrarli alitaliano e poi ...Tali fenomeni fraudolenti non solo consentono agli autori di evadere ilper importi ... oltre a permettere ildei proventi illeciti.Un sequestro d'urgenza per oltre 9 milioni di euro è stato eseguito stamani dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un'inchiesta del pm Paolo Storari, per frode fiscale e r ...Commercialista e moglie a processo: la vittima scopre di aver bonificato la rata sul conto della donna e non a Equitalia ...