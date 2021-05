F1 | Christian Horner attacca Hamilton | “I suoi giochi mentali sono pura spazzatura”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Scaramucce e polemiche a Montecarlo, sede del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino più famoso del mondo sitenute le prime prove libere del GP di Monaco e le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno mostrato chiari segnali di vitalità. Le due Rosse, infatti, siissate in vetta alla graduatoria, con Charles davanti a Carlos, relegando per una volta al ruolo di non protagonisti principali Lewis(terzo) e Max Verstappen (quarto). Tuttavia, Lewis è diventato oggetto di “riflessione”. Ci si riferisce alle dichiarazioni del Team Principal della Red Bullil quale ha voluto rispondere per le rime al britannico circa alcune allusioni sull’uso delle ali flessibili della RB16B: “Si diverte con i...

Dopo il Gran Premio di Spagna Toto Wolff ha parlato con Christian Horner, ma quest'ultimo non sembra aperto a trattative di sorta: sostiene che le parole di Hamilton sulle ali flessibili arrivino ...
Secondo l'ex pilota canadese il sette volte campione del mondo potrebbe commettere altri errori come quello di Imola nel corso del suo duello con Max Verstappen ...