Estate a Giugno, subito meteo con caldo molto esagerato. I modelli previsionali dall'occhio lungo, ossia quelli capaci di spingere il trend meteo climatico a 2 settimane, suggeriscono un evidente tentativo di consolidamento dell'Alta Pressione. Non un'Alta Pressione qualsiasi, si tratterebbe – come d'altronde succedere puntualmente da anni – dell'Alta Africana. Significherebbe, per farla molto molto semplice, bel tempo e temperature in forte aumento. Il consolidamento avverrà gradualmente nei prossimi giorni, difatti le temperature vengono indicate in forte aumento un po' dappertutto. Tornerà a farsi sentire il caldo, più al Sud e tra le due Isole Maggiori, laddove i termometri potrebbero spingersi facilmente oltre 30°C durante le ore centrali del giorno.

