Estate 2021, ripartono i concerti: le date di Emma, Niccolò Fabi e Gianna Nannini (Di giovedì 20 maggio 2021) Finalmente l’attesa è finita. Per oltre un anno abbiamo dovuto rinunciare ad una delle sensazioni più belle del mondo, ossia al vedere i nostri beniamini della musica cantare i loro pezzi dal vivo di fronte ai nostri occhi. Per pretendere di poter saltare sotto ad un palco, creando dei veri e propri assembramenti, è assolutamente ancora presto. Ma con le debite distanze ed alcuni accorgimenti specifici, dall’Estate 2021 si potrà tornare ai tanto bramati concerti. La musica italiana si è fondamentalmente divisa in due filoni: in molti hanno preferito rimandare le loro date all’anno prossimo, quando presumibilmente tutti saremo vaccinati e si vivrà una vera e propria “normalità”. Tantissimi altri artisti hanno invece voluto organizzare il proprio ritorno ai live appena possibile, ovvero durante l’Estate ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 maggio 2021) Finalmente l’attesa è finita. Per oltre un anno abbiamo dovuto rinunciare ad una delle sensazioni più belle del mondo, ossia al vedere i nostri beniamini della musica cantare i loro pezzi dal vivo di fronte ai nostri occhi. Per pretendere di poter saltare sotto ad un palco, creando dei veri e propri assembramenti, è assolutamente ancora presto. Ma con le debite distanze ed alcuni accorgimenti specifici, dall’si potrà tornare ai tanto bramati. La musica italiana si è fondamentalmente divisa in due filoni: in molti hanno preferito rimandare le loroall’anno prossimo, quando presumibilmente tutti saremo vaccinati e si vivrà una vera e propria “normalità”. Tantissimi altri artisti hanno invece voluto organizzare il proprio ritorno ai live appena possibile, ovvero durante l’...

Advertising

enpaonlus : Roma, il Tar sospende il nuovo regolamento sulle botticelle. Gli animalisti: “Un’altra estate rovente per i cavalli… - LegaSalvini : #SALVINI “SIA L'ESTATE DEI TURISTI, NON DEI MIGRANTI CHE SBARCANO” - borghi_claudio : @Serendippo7 Invece le riaperture ci sono state proprio perchè le voleva la Lega. Certo non le voleva CRISANTI… - RemixFra : RT @creuscher: Teme @GiorgiaMeloni 65.000 migranti, previsione sbarchi nei mesi d’estate. Secondo lei potrebbero scoraggiare l'arrivo di tu… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Da domani arriva il grande #Caldo al #Sud - -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021 Sky, Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor ... e non vediamo l'ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor 2021, che ora sarà anche, e ... A seguire, al cinema è stato nel 2016 nel cast di L'estate addosso , film scritto e diretto da ...

Lugnano in Teverina, Comune presenta programma iniziative Maggio dei Libri La bibliopiazza resterà attiva per tutta l'estate 2021. #cimettolavoce, Letture Divine - Il borgo di Lugnano in Teverina celebra Dante con un collage di voci ( montate in audio, con immagini) che si ...

Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. Federazione Italiana Vela METEO ROMA - Verso un netto MIGLIORAMENTO del TEMPO. Tornerà l'ESTATE nel WEEKEND? Condizioni meteo sull’Italia e su Roma. Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Meteo Roma oggi – instabilità attesa nelle ore pomeridiane. Meteo Roma – Stamattina su Roma avremo ampi spa ...

Lo Stato Sociale in concerto: la prime date del tour 2021 Al via dal 12 giugno 2021 il Recovery Tour con la prima tappa a Castello Sforzesco Milano, quindi Bologna, Collegno, Treviso e Roma Sarà un’estate di ...

... e non vediamo l'ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor, che ora sarà anche, e ... A seguire, al cinema è stato nel 2016 nel cast di L'addosso , film scritto e diretto da ...La bibliopiazza resterà attiva per tutta l'. #cimettolavoce, Letture Divine - Il borgo di Lugnano in Teverina celebra Dante con un collage di voci ( montate in audio, con immagini) che si ...Condizioni meteo sull’Italia e su Roma. Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Meteo Roma oggi – instabilità attesa nelle ore pomeridiane. Meteo Roma – Stamattina su Roma avremo ampi spa ...Al via dal 12 giugno 2021 il Recovery Tour con la prima tappa a Castello Sforzesco Milano, quindi Bologna, Collegno, Treviso e Roma Sarà un’estate di ...