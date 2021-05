Elezioni Roma, in 400 a cena elettorale Raggi a Ostia (Di giovedì 20 maggio 2021) “Siamo una azienda agricola all’interno della tenuta del principe Aldobrandini a Ostia antica. Per l’8 giugno le prenotazioni sono chiuse, 400 persone possono bastare. Allestiremo i tavoli, da 4 persone, all’esterno e sicuramente non ci saranno problemi di distanziamento, abbiamo ben 6 ettari di terreno. Ci sarà poi un manager Covid che si occuperà di controllare la giusta distanza tra le persone, di controllare la febbre e compilare i registri che saranno tenuti per 15 giorni”. Riccardo Maiani, proprietario della ‘Tenuta dei piani’ a Ostia antica racconta all’Adnkronos a che punto è l’organizzazione della cena elettorale targata Virginia Raggi, che si terrà l’8 giugno in vista della sfida di ottobre per il Campidoglio. Covid a parte, si sta anche mettendo a punto il menù della serata per i 400 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) “Siamo una azienda agricola all’interno della tenuta del principe Aldobrandini aantica. Per l’8 giugno le prenotazioni sono chiuse, 400 persone possono bastare. Allestiremo i tavoli, da 4 persone, all’esterno e sicuramente non ci saranno problemi di distanziamento, abbiamo ben 6 ettari di terreno. Ci sarà poi un manager Covid che si occuperà di controllare la giusta distanza tra le persone, di controllare la febbre e compilare i registri che saranno tenuti per 15 giorni”. Riccardo Maiani, proprietario della ‘Tenuta dei piani’ aantica racconta all’Adnkronos a che punto è l’organizzazione dellatargata Virginia, che si terrà l’8 giugno in vista della sfida di ottobre per il Campidoglio. Covid a parte, si sta anche mettendo a punto il menù della serata per i 400 ...

