Denise Pipitone ultime notizie | Denisa ha fatto il test del dna

E' una ultima ora che è arrivata questo pomeriggio anche dagli studi di Pomeriggio 5. Il giornalista Vito Francesco Paglia che sta seguendo il caso di Denise Pipitone, in particolare tutte le ultime notizie che arrivano dalla Calabria, relative a Denisa, la ragazza che somiglia alla figlia di Piera Maggio, ha informato i telespettatori su una novità di questa vicenda. Sarebbe stato fatto il test del dna su Denisa, la ragazza di Scalea che era stata notata da alcune commercianti qualche giorno fa mentre faceva delle commissioni nella cittadina in provincia di Cosenza. Le due signore, sconvolte dalla somiglianza tra la giovane ragazza rumena e Denise Pipitone ( ma anche Piera Maggio) si erano subito messe in contato con ...

