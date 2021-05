Chi è Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore (in arrivo da SKAM Italia) che dovrà “svecchiare” X Factor (Di giovedì 20 maggio 2021) Adesso è ufficiale. Sky ha annunciato che il nuovo conduttore di X Factor, al posto di Alessandro Cattelan, è Ludovico Tersigni. Romano, 25 anni. Uno stuolo di fan tra gli adolescenti che se ne sono innamorati guardandolo in SKAM Italia e Summertime. Sky ha deciso di puntare su di slui per ringiovanire il pubblico del suo ... Amica. Leggi su amica (Di giovedì 20 maggio 2021) Adesso è ufficiale. Sky ha annunciato che ildi X, al posto di Alessandro Cattelan, è. Romano, 25 anni. Uno stuolo di fan tra gli adolescenti che se ne sono innamorati guardandolo ine Summertime. Sky ha deciso di puntare su di slui per ringiovanire il pubblico del suo ... Amica.

Advertising

mengonixx : RT @teamvlorelai: Bevendo le lacrime di chi si lamenta di Ludovico Tersigni come conduttore di X Factor - infoitcultura : Chi è Ludovico Tersigni, frontman di X Factor 2021. FOTO - infoitcultura : X Factor, Ludovico Tersigni nuovo conduttore: chi è l'erede di Alessandro Cattelan - boobearsbrave : RT @teamvlorelai: Bevendo le lacrime di chi si lamenta di Ludovico Tersigni come conduttore di X Factor - marry_me_chuck : RT @teamvlorelai: Bevendo le lacrime di chi si lamenta di Ludovico Tersigni come conduttore di X Factor -