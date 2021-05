Basket, Playoff Serie A1 2021: rimonta epica di Venezia, Sassari si arrende nell’ultimo minuto (Di giovedì 20 maggio 2021) Match pazzesco al PalaTaliercio nella decisiva gara-5 per il passaggio in semifinale dei Playoff scudetto di Serie A1 di Basket tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari. I lagunari la spuntano dopo una rimonta incredibile che si concretizza soltanto negli ultimi due minuti con il canestro di Tonut che vale il sorpasso a trenta secondi dall’ultima sirena. 93-91 sul parquet veneto e i sardi di Pozzecco, all’ultima panchina dunque con la squadra isolana, devono fare mea culpa per non aver gestito il vantaggio che aveva sfiorato tra secondo e terzo quarto le venti lunghezze. RISULTATI Playoff TABELLONE SEMIFINALI IL RACCONTO DEL MATCH – Primo quarto emozionante in cui entrambe le squadre giocano punto a punto. Fioccano canestri da una parte e dall’altra e il parziale si chiude ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Match pazzesco al PalaTaliercio nella decisiva gara-5 per il passaggio in semifinale deiscudetto diA1 ditra Reyere Dinamo. I lagunari la spuntano dopo unaincredibile che si concretizza soltanto negli ultimi due minuti con il canestro di Tonut che vale il sorpasso a trenta secondi dall’ultima sirena. 93-91 sul parquet veneto e i sardi di Pozzecco, all’ultima panchina dunque con la squadra isolana, devono fare mea culpa per non aver gestito il vantaggio che aveva sfiorato tra secondo e terzo quarto le venti lunghezze. RISULTATITABELLONE SEMIFINALI IL RACCONTO DEL MATCH – Primo quarto emozionante in cui entrambe le squadre giocano punto a punto. Fioccano canestri da una parte e dall’altra e il parziale si chiude ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportThursday #Basket #SerieA #Playoff E' #Venezia la quarta semifinalista: #Sassari piegata in #gara5 93-91!… - sportmediaset : Playoff Serie A: è Venezia a volare in semifinale, Sassari sconfitta in gara-5. #SportMediaset - sportface2016 : Playoff #SerieA1 #basket, rimonta epica di #Venezia che vola in semifinale: #Sassari si arrende all'ultimo minuto - GuidoBortolato : RT @mirosantoro: Una bella giornata per la città di #Venezia La squadra di calcio si qualifica alla finale playoff di Serie B La squadra di… - mirosantoro : Una bella giornata per la città di #Venezia La squadra di calcio si qualifica alla finale playoff di Serie B La squ… -