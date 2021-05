Banca Passadore, utile 2020 a 28,7 milioni. Luigi Ferraris entra in CdA (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea di Banca Passadore & C. ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020. L’anno scorso si è chiuso con una raccolta diretta di 3.262 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto al 2019, impieghi pari a 1.922 milioni di euro (+7,7%), depositi titoli a quota 5.029 milioni di euro (+5,2%) e un utile netto in aumento del 6,1% a 28,7 milioni di euro. Il risultato dell’esercizio, il migliore della storia della Banca, determina un indice di redditività (RoE) pari al 12,7%. Il riparto dell’utile prevede significativi accantonamenti a riserva e un dividendo di 0,35 euro per azione, invariato rispetto all’anno precedente e che potrà essere distribuito quando verranno rimosse le limitazioni previste ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea di& C. ha approvato il bilancio dell’esercizio. L’anno scorso si è chiuso con una raccolta diretta di 3.262di euro, in crescita del 6,2% rispetto al 2019, impieghi pari a 1.922di euro (+7,7%), depositi titoli a quota 5.029di euro (+5,2%) e unnetto in aumento del 6,1% a 28,7di euro. Il risultato dell’esercizio, il migliore della storia della, determina un indice di redditività (RoE) pari al 12,7%. Il riparto dell’prevede significativi accantonamenti a riserva e un dividendo di 0,35 euro per azione, invariato rispetto all’anno precedente e che potrà essere distribuito quando verranno rimosse le limitazioni previste ...

