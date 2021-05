Aveva provato a togliersi la vita a causa degli usurai: strozzino arrestato (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo salvato dagli agenti di polizia è stato finalmente dimesso dopo alcuni giorni di terapia intensiva. Aveva provato a togliersi la vita dopo le ansie dovute ai pagamenti agli usurai. Il fatto è accaduto ad aprile e oggi, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale aversano, nei confronti di P.R., 27enne residente a Qualiano , ritenuto responsabile dei delitti di usura e tentata estorsione. Le indagini svolte dal Commissariato di Giugliano-Villaricca con la collaborazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, e il coordinamento della Procura di Napoli Nord, sono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo salvato dagli agenti di polizia è stato finalmente dimesso dopo alcuni giorni di terapia intensiva.ladopo le ansie dovute ai pagamenti agli. Il fatto è accaduto ad aprile e oggi, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale aversano, nei confronti di P.R., 27enne residente a Qualiano , ritenuto responsabile dei delitti di usura e tentata estorsione. Le indagini svolte dal Commissariato di Giugliano-Villaricca con la collaborazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, e il coordinamento della Procura di Napoli Nord, sono ...

