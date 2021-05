Aria inquinata soprattutto a causa del traffico: allarme a Milano, dove ogni anno muoiono 1500 persone per malattie legate ai veleni (Di giovedì 20 maggio 2021) ogni anno a Milano circa 1.500 persone muoiono per cause legate all’esposizione a concentrazioni di biossido di azoto (NO2), che superano la soglia di 20 microgrammi al metro cubo, oltre la quale per l’Organizzazione Mondiale della Sanità si va incontro a rischi per la salute umana. A Roma si arriva a circa 1.700 decessi ogni anno, ma su un totale di 2,8 milioni di abitanti (a Milano se ne contano 1,3). Dunque, in proporzione, nel capoluogo lombardo va molto peggio. È il risultato a cui è giunta la terza edizione della campagna partecipata ‘NO2 No Grazie’ promossa da ‘Cittadini per l’Aria’. Dall’8 febbraio al 7 marzo 2020 quasi duemila cittadini nelle tre grandi aree urbane di Roma, Milano e Napoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)circa 1.500per causeall’esposizione a concentrazioni di biossido di azoto (NO2), che superano la soglia di 20 microgrammi al metro cubo, oltre la quale per l’Organizzazione Mondiale della Sanità si va incontro a rischi per la salute umana. A Roma si arriva a circa 1.700 decessi, ma su un totale di 2,8 milioni di abitanti (ase ne contano 1,3). Dunque, in proporzione, nel capoluogo lombardo va molto peggio. È il risultato a cui è giunta la terza edizione della campagna partecipata ‘NO2 No Grazie’ promossa da ‘Cittadini per l’’. Dall’8 febbraio al 7 marzo 2020 quasi duemila cittadini nelle tre grandi aree urbane di Roma,e Napoli ...

