Arbitri e rimborsi spese | la Figc indaga

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Procura federale dellastando per accertare presunte alterazioni suinel settore arbitrale. Lo apprende l’Adnkronos. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali è attesa a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, lasi è subito attivata promuovendo un’indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione deia tutti i livelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

capuanogio : ?? Terremoto nel calcio italiano: rimborsi spese degli arbitri alterati, la Procura della #Figc indaga a tutti i li… - Jeky655321 : gli arbitri hanno gonfiato i rimborsi? è uno scandalo? ma perchè sono arbitri? IPOCRITI DI MERDA IN QUESTA NAZIONE… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - La Procura Figc indaga sui rimborsi spese degli arbitri - LALAZIOMIA : ANSA | Rimborsi spese arbitri, la FIGC indaga - eleuricchio : RT @capuanogio: ?? Terremoto nel calcio italiano: rimborsi spese degli arbitri alterati, la Procura della #Figc indaga a tutti i livelli da… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri rimborsi

... in accordo con la presidenza dell'Aia, portando avanti un'indagine interna ad ampio spettro per eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione deia qualsiasi livello. La ...... in accordo con la presidenza dell'Aia, la Figc si è subito attivata promuovendo un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione deia tutti i ...Come riportato da Rai Sport, la Procura federale è al lavoro per accertare alcune situazioni occorso nel mondo arbitrale. In particolare l’indagine della FIGC riguarda presunte alterazioni sui rimbors ...L'obiettivo, chiaramente, è quello di verificare eventuali irregolarità amministrative nel rendiconto dei rimborsi.