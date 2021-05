Anna Pettinelli sarà presente ad Amici 21? Lei lo svela (Di giovedì 20 maggio 2021) Anna Pettinelli, la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi, sarà presente l’anno prossimo? Questa la sua risposta. Anna Pettinelli è la maestra di canto presente ad Amici di Maria De Filippi, dove da alcuni anni, ricopre questo importante ruolo. Quest’anno, nel talent, ci sono state due new entry, infatti, Arisa e Lorella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 maggio 2021), la maestra di canto didi Maria De Filippi,l’anno prossimo? Questa la sua risposta.è la maestra di cantoaddi Maria De Filippi, dove da alcuni anni, ricopre questo importante ruolo. Quest’anno, nel talent, ci sono state due new entry, infatti, Arisa e Lorella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

nickluvbib : RT @libridizucchero: l'intervista in cui Anna Pettinelli parla di Luca?? #Amici20 #Aka7even - Novella_2000 : Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, in che rapporti sono dopo gli scontri ad Amici? - Novella_2000 : Anna Pettinelli confermata ad Amici? La prof “Petti7even” risponde - StraNotizie : Anna Pettinelli su Aka7even: “Lo sapevamo che non avrebbe vinto, ce lo siamo detti” - zazoomblog : Anna Pettinelli su Aka7even: “Lo sapevamo che non avrebbe vinto ce lo siamo detti” - #Pettinelli #Aka7even:… -